Захарова назвала запредельным извращением истины слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине». Как сообщает ТАСС, он подчеркнула, что подобное заявление демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.

«Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — заявила дипломат.

Ранее в интервью американскому журналу Папа Римский заявил, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».