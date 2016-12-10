Захарова прокомментировала сообщения об ошибочном ударе ВВС США

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook сообщение об ошибочном авиаударе американских ВВС в иракском Мосуле, жертвами которого стали порядка 90 человек, пишет "Газета.Ru".

Дипломата интересует, "что по этому поводу написали немецкие Welt или Bild?", поскольку накануне одно из изданий опубликовало эссе главреда другого СМИ на сирийскую тему, в котором главу МИД РФ Сергея Лаврова назвали "военным преступником".

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"Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня", - задается вопросом Захарова.

Напомним, ранее появилась информация, что ВВС США по ошибке нанесли удар в иракском Мосуле, в результате которого погибли порядка 90 военных, а еще 100 получили ранения.