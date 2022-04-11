Захарова заявила о шантаже России Евросоюзом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о «шантаже». В своём Telegram-канале она подчеркнула, что в действительности Европейский союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых ограничений, а также растущей военной угрозой.

Напомним, ранее Ди Майо заявил, что Италия подпишет в Алжире важное соглашение относительно газа, которое позволит стране «ответить на возможный российский шантаж по газу».

«Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда. Это не Россия шантажирует Европейский союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать — вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых санкций, наращиванием вооружённых сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить «много лет», — заявила Захарова.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине страны Запада ввели ряд новых санкций. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике.