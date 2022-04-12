Госдума может принять закон о внесудебной блокировке СМИ уже в мае

Государственная Дума может принять законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ Генеральной прокуратурой уже 18 мая. Об этом сообщают «Известия».

Когда закон вступит в силу, генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия признавать недействительной регистрацию СМИ, если они распространяют недостоверную информацию. При этом иностранные издания могут быть закрыты в качестве ответной меры на аналогичные действия других стран, даже если у них нет нарушений.

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Вопрос дня Заблокируют ли YouTube в России и когда это может произойти?

Причинами для блокировки могут стать дискредитация ВС РФ, призывы к организации и участию в несогласованных мероприятиях, пропаганда экстремизма. Кроме того, средство массовой информации смогут закрыть из-за неуважения к органам государственной власти, обществу, за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, а также за различные фейки. Полный список причин для блокировки СМИ приводит сайт издания.

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В Госдуме данный законопроект готовы поддержать все парламентские фракции, кроме КПРФ. В партии утверждают, что новый закон позволит закрыть любое СМИ, которое выступает с критикой. Поэтому коммунисты считают, что законопроект должен быть доработан ко второму чтению, в нём нужно конкретизировать некоторые положения.

Напомним, после начала спецоперации на Украине за рубежом оказались заблокированы многие сайты, YouTube-аккаунты и страницы в социальных сетях российских СМИ, которые связаны с российским государством. Так, с блокировками в Германии столкнулся телеканал RT DE. В ответ Россия прекратила вещание на территории страны немецкого телеканала Deutsche Welle.

В России был принят закон о введении наказания за фейки о Вооружённых силах (ВС) России. Согласно документу, за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей или наказание до 15 лет лишения свободы.

После вступления в силу этого закона Роскомнадзор заблокировал ряд российских СМИ. Среди причин блокировок указывается размещение фейков о проведении военной спецоперации на территории Украины, а также призывы к участию в незаконных массовых акциях.