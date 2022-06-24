«Закон пришёл не сверху». Алтайское Заксобрание поддержало медработников новым документом

Депутаты краевого парламента на сессии 24 июня в окончательной редакции приняли закон о дополнительных мерах поддержки алтайских медиков. Инициатором законопроекта стал губернатор региона совместно с фракцией «Единая Россия» в АКЗС.

Одной из форм поддержки станут компенсационные выплаты разным категориям врачей. В документе прописаны категории медработников, которые будут получать выплаты, среди них впервые устроившиеся в медучреждения врачи-терапевты и педиатры, фельдшеры. Доплаты также предусмотрены для наставников специалистам, работающим в межрайонных медицинских организациях по узким специальностям. На эти цели в бюджете края на ближайшие три года предусмотрено около 1,5 млрд рублей.

«В первую очередь мы поддерживаем медиков, которые только завершили обучение, потому что начальная, базовая зарплата совсем небольшая. Это наиболее уязвимые категории — им надо начинать строить жизнь, лечить пациентов, а они уехали в города и районы и не обеспечены жильём. В законе мы говорим и о наставничестве для молодых кадров. Наставник выполняет определённую дополнительную работу, и ему тоже нужно делать доплату. В федеральном центре травматологии и ортопедии мы это делаем более года — определяем наставника для каждого молодого сотрудника и начисляем за это доплату», — цитирует пресс-служба АКЗС зампредседателя комитета по здравоохранению, главврача федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимира Пелеганчука.

Новости

Здоровье Уходят и уезжают. За год количество медиков в Алтайском крае уменьшилось почти на тысячу

Депутат отметил, что закон поможет наполнить кадрами здравоохранение региона. По его словам, документ хорошо синхронизируется с национальным проектом «Здравоохранение» и партийным проектом «Единой России» «Здоровое будущее».

Ко второму чтению в документ внесли поправки о защите чести и достоинства медицинских работников и возможности получить бесплатную юридическую помощь по этим вопросам. «Медицинским работникам нужна правовая защищённость в сложных юридических ситуациях. Часть вопросов юридической защищённости решается сейчас через ассоциации врачей. Но сегодня мы законодательно закрепляем право на бесплатную юридическую помощь в вопросах чести и достоинства, и эта строка будет подкреплена финансово», — отметил Пелеганчук.

Новости

Здоровье Амбициозный план. В Алтайском крае потратят 1,4 миллиарда, чтобы найти врачей

Парламентарий подчеркнул: принятию закона о поддержке медиков предшествовала серьёзная работа, прежде всего, в медицинском сообществе. «Этот закон пришёл не сверху. Год назад мы начали отрабатывать это с медицинским сообществом. <...> Закон наполнен и мероприятиями, и деньгами, а это основополагающие вещи, для того чтобы он заработал», — сказал зампредседателя профильного комитета АКЗС.

Добавим, депутаты АКЗС совместно с правительством региона сейчас дополнительно разрабатывают программу поддержки медиков-пенсионеров.