«Аникс» снизил надбавку на сахар и снизил цены после предостережения прокурора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин проверили устранение нарушений антимонопольного законодательства в торговой сети «Аникс», посетив один из магазинов в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Руководитель торгового двора «Аникс» сообщил заместителю генпрокурора, что после объявления прокурором предостережения о недопустимости нарушения законодательства о защите конкуренции и антимонопольных законов, в магазинах была уменьшена надбавка на сахар до 4%, а также снижены цены на социально значимые продовольственные товары (гречневую крупу, муку, соль и прочие). Он также проинформировал об акциях, которые проходят в магазинах для стабилизации спроса на продуктовые и иные товары.

«Алтайский край стабильно входит в число регионов с минимальной стоимостью на товары первой необходимости по Сибирскому федеральному округу. В настоящее время и представители сети „Аникс“, и покупатели утверждают, что ажиотажного спроса на жизненно важные товары нет», — подчеркнул Виктор Томенко.

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Напомним, что ранее в сети магазинов «Аникс» прокомментировали новости о претензиях прокуратуры, которые якобы были связаны с наличием сахара на складах, тогда как на полках торговых точках его не было. Ретейлер заявил, что эти данные не соответствуют действительности — сахара на самом деле просто не хватало, поэтому его какое-то время и не было на полках, а вынесенное контролирующим ведомством предостережение связано с поднятой ими наценкой на сахар-песок.

В сети подчеркнули, что ни надзорное ведомство, ни антимонопольщики не проводили проверку складов на предмет наличия или отсутствия сахара.