Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия ждёт от НАТО предложений по безопасности

Россия рассчитывает получить ответ от НАТО на предложения по безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", – цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин хочет вернуть власть над странами, которые раньше входили в состав СССР. Чиновник не поддержал такое решение.