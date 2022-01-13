Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия ждёт от НАТО предложений по безопасности
Российская сторона направила альянсу свои предложения и ждёт ответа
13 января 2022, 04:45, Илья Звягинцев
Россия рассчитывает получить ответ от НАТО на предложения по безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", – цитирует Грушко РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин хочет вернуть власть над странами, которые раньше входили в состав СССР. Чиновник не поддержал такое решение.
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