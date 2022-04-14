Замглавы Минтранса РФ Богданов покидает пост по собственному желанию

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов покидает пост по собственному желанию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ведомству, он написал заявление и отрабатывает последнюю неделю.

В Минтрансе Богданов курировал цифровое развитие отрасли. Как отметил источник, уход Богданова вынужденный и связан с возможными нарушениями в «Аэрофлоте», где чиновник работал до того как пришёл в министерство. По сообщениям СМИ, в московском офисе компании ранее проходили обыски, которые могут быть связаны с экс-заместителем директора «Аэрофлота» Андреем Пановым.

Кроме того, результаты работы замминистра в области транспортной цифровизации вызывали недовольство, добавил источник.

Панова следствие подозревает в махинациях, связанных с тендером почти на 200 млн рублей. Он долгое время был партнёром в Bain&Company, а затем перешёл на работу в «Аэрофлот», где курировал департаменты маркетинга, стратегии и сервиса. В 2019-м Bain&Company выиграла крупный тендер на 194 млн на обновление маркетинговой стратегии авиакомпаний.