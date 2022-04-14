«Западный консенсус» всех достал. Почему в разных странах закипели политические страсти и к чему это приведет

Грандиозные изменения предрекают эксперты политическому миру. В пользу этой версии говорят и непривычные для западных наблюдателей результаты выборов во Франции, где президент Макрон набрал почти одинаковое количество голосов с кандидатом от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом же говорят и независимый, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, политический курс Венгрии, и ситуация в Пакистане, где от власти был отстранен премьер-министр, в чем наблюдатели так же видят влияние извне. В причинах этих политических потрясений, их движущих силах и последствиях разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

«Железный закон олигархии»

Как только появились первые результаты голосования во Франции, в некоторых регионах последовали акции протеста. В городе Ренн участники беспорядков соорудили баррикаду, разбивали окна магазина, кафе, банка, полицейских участков, поджигали мусорные баки. Волнения также прошли в Лионе (там демонстранты забросали полицейских фейерверками), манифестации состоялись в Париже и Нанте.

Политолог Александр Асафов видит в столь бурной реакции граждан на результаты голосования частичную дань политической традиции.

«Во Франции вообще довольно активно развита уличная политика — это там такое специфическое явление — достаточно вспомнить известных „желтых жилетов“, — сказал он amic.ru. — Люди видят, что так называемый „западный консенсус“, заложником которого является Макрон, довольно сильно повлиял жизнь людей. И они, наблюдая рост цен и прочие негативные явления, связанные с событиями на Украине (хотя французский президент и старается связывать себя с ними в меньшей степени), невольно задаются вопросом: почему санкции вводятся против России, а жизнь ухудшается у нас? И в их логике это происходит по причине следования проамериканскому вектору».

Новости

Политика Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов во Франции

Эксперт убежден, что голоса, отданные за Жан-Люка Мелашона и Эрика Земмура (заняли третье и четвертое место соответственно) — это голоса против антироссийских санкций. Избиратели видят, что тот же Макрон, говоривший о смерти «мозга НАТО» и акцентировавший внимание на других кризисных явлениях мировой политики, сегодня вынужден следовать общему западному вектору. Все это повлияло на результат и выход людей на улицы, убежден Асафов.

Помимо высокого результата Марин Ле Пен эти выборы примечательны еще катастрофически низким результатом двух традиционных французских партий, — правоцентристских «Республиканцев» (их представитель Валери Пекресс набрала 4,79%) и социалистов (у выдвиженца данной партии мэра Парижа Анн Идальго только 1,74%).

Как считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, время этих политических сил уходит.

«За последние годы эти партии заметно скатились к центризму, стали слабо различимы для избирателя, люди ведь голосуют за идеи, а „Республиканцы“ и Соцпартия проявили оппортунизм, что очень не нравится широкой публике», — заявил он amic.ru.

Собеседник полагает, что в данной ситуации также проявилось действие «железного закона олигархии», когда вроде бы разнородные политические партии впадают в зависимость от богатейших фигур и отражают волю именно их, а не своих избирателей. Люди это понимают и не хотят голосовать за такие силы. По сути, сейчас остались глобалисты и антиглобалисты, убежден эксперт, заметив, что даже кандидат от правых «Республиканцев» Пекресс призвала французов во втором туре голосовать за Макрона, хотя идейно ей вроде бы должна быть ближе именно Ле Пен.

По мнению Маркова, шансов на победу у Ле Пен немного — примерно один из тысячи:

«Она может выиграть, если в ближайшее время случится некий сбой в политической системе. Также здесь стоит помнить историю Стросс-Кана, которого в свое время не пустили в президенты Франции. Если станет ясно, что Ле Пен берет верх, то истеблишмент может совершить переворот и не допустить ее к власти».

Новости

Политика Президент Франции Макрон заявил Путину о невозможности оплаты газа в рублях

По мнению Александра Асафова, вряд ли политическим элитам придется использовать нетрадиционные методы, чтобы не допустить Ле Пен к власти.

«Думаю, в данном случае хватит и вполне привычных методов — уже большинство кандидатов высказались в поддержку Макрона. Причем часть сделала это в жестком стиле, заявив, что, мол, пусть у руля останется этот президент, чем победит фашистка Ле Пен. Конечно, есть и уличные методы противодействия, которые тоже, кстати, были продемонстрированы после объявления результатов первого тура. Но вряд ли до них дойдет — скорее всего, дело ограничится привычными способами недопущения до власти „не того“ политика».

Но даже если кресло президента вместо Макрона займет кто-то другой, ждать изменений в российско-французских отношениях не стоит, считает Сергей Марков: «Скорее всего, они останутся примерно на том же уровне, что и сейчас».

Новости

Экономика "Газпром" отобрал из европейских хранилищ весь закачанный летом газ

Борьба за суверенитет

Руководство Евросоюза сильно беспокоит поведение Венгрии, которая упорно не желает присоединяться к антироссийским санкциям и даже выражает готовность покупать российский газ за рубли. Шаги венгерского премьера Виктора Орбана уже не раз вызывали гневную реакцию украинского президента Владимира Зеленского. В ответ Орбан официально причислил его к своим противникам. «На вопрос „На чьей стороне выступает Венгрия?“ ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии. Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — заявил глава правительства Венгрии в эфире телеканала M1.

Новости

Политика Венгрия придумала схему для оплата газа в рублях без нарушения санкций ЕС

Глава венгерского правительства чувствует себя довольно уверенно: 3 апреля 2022 года в стране прошли очередные парламентские выборы, на которых его альянс «Фидес-ХДНП» набрал 67,84% голосов и получил в парламенте 135 мест из 199. После этого Орбан ожидаемо был утвержден главой правительства на новый срок.

Несмотря на то, что многие оппозиционные силы Венгрии объединились тогда против лидера государства, в его победе мало кто сомневался, замечает политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

«Конечно, правящая партия вела неплохо продуманную избирательную кампанию, но главное заключается в общественных настроениях в стране, — сказал он в интервью amic.ru. — Венгры довольно активно отвергают навязываемые Западом ценностные ориентиры и социально-экономическую политику. В обществе понимают, что в мире происходят существенные геополитические перемены и желают, чтобы Венгрия заняла в будущем мироустройстве достойное место».

Новости

Политика Новак: некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях

При этом, по мнению эксперта, нельзя сказать, что Орбан ведет пророссийскую политику: он просто прагматик и придерживается линии, выгодной его стране. А сограждане премьера в большинстве своем понимают, что нормальные отношения с Москвой им полезны, а прозападный курс чреват проблемами.

«Конечно, в Европе существуют самые разные внешнеполитические векторы, — заметил amic.ru политолог, генеральный директор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин. — По-прежнему действует евроатлантический проект, направленный на доминирование США, он никуда не ушел. Есть проект европейской автономии, но сейчас, по причине давления Вашингтона, он заморожен. И у многих стран существует желание вернуть себе суверенитет — это мы видим на примере высокого результата на выборах Ле Пен во Франции, действия Орбана в Венгрии и других».

Перемены только начинаются

Но не только в Европе происходят бурные события. В Пакистане 9 апреля парламент вынес вотум недоверия главе правительства Имрану Хану. Его независимая от США внешняя политика давно вызывала недовольство Вашингтона и связанных с ним оппозиционных политиков. Масла в огонь подлил визит Хана в Москву 24 февраля — в день начала российской военной операции на Украине. И в дальнейшем пакистанский премьер неоднократно заявлял, что не станет присоединяться к антироссийским действиям Запада.

По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ Бориса Волхонского, политический кризис в Пакистане вызван, конечно, больше внутренними причинами — борьбой кланов, противоречиями между высшим военным руководством и гражданскими политиками.

«Но понятно, что внешние силы могли эти противоречия довольно легко подтолкнуть, — сказал он amic.ru. — К тому же большинство премьера Хана не было устойчивым — он опирался на малые партии, лидеров которых довольно легко перетянуть на более могущественную сторону, что и было сделано».

Впрочем, по словам Волхонского, избранного 11 апреля премьером Шехбаза Шарифа можно рассматривать как временную фигуру, потому что очередные выборы в Пакистане должны состояться уже в 2023 году и ожидать кардинального разворота в сторону Запада от нового правительства не стоит.

«К тому же в самой оппозиции там нет единства. Партия нового премьера не обладает большинством в парламенте. За год разворот в другую сторону совершить нереально. К тому же стоит учесть огромное влияние Китая в этой стране. Объем инвестиций уже, видимо, превысил 100 млрд долларов. Так что, вряд ли нынешние власти станут кардинально менять внешнюю политику, хотя какие-то прозападные нюансы исключать нельзя», — говорит Волхонский.

Новости

Политика Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях для Китая при поддержке РФ

Что касается Поднебесной, то эта страна, несмотря на тесные экономические связи с западными странами и оказанное давление со стороны Вашингтона предпочитает сохранять дружественный России нейтралитет. Пекин со стороны наблюдает за происходящим в мировой политике.

И неизбежность глобальных перемен видят уже практически все мировые игроки, отмечает Леонид Савин:

«Их признают даже американцы, желающие сохранить статус-кво. Конечно, они стремятся сохранить свое доминирование. Это видно на примере того, что они пытаются не допустить ухода многих стран уйти от долларовой зависимости, Но на примере антисанкционных шагов нашей страны видно, что и эта проблема может быть решена, если государство реально стремиться обеспечить свой суверенитет. И можно ожидать, что в ближайшее время нашему примеру последуют и многие другие страны».

По словам собеседника, глобальные перемены немыслимы без больших разного рода потрясений, и это показывают события вокруг Украины.

«Спустя некоторое время могут последовать события вокруг Тайваня — Китай твердо намерен вернуть его в свое лоно, о чем неоднократно заявлял. Кроме того, арабские страны все тверже заявляют о своем независимом курсе. Если раньше они старались не афишировать это, то в последнее время говорят об этом открыто. В общем, мир будет меняться в сторону гораздо большего разнообразия, чем мы наблюдаем сейчас», — убежден Леонид Савин.