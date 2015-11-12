Запрет полетов в Турцию и Тунис поддержали в Совете Федерации

Предложение запретить полеты российских туристов в Турцию и Тунис поддержали в Совете Федерации. Сенатор Игорь Морозов считает, что такое решение заставит власти этих стран заняться безопасностью туристического кластера, сообщает ''РИА Новости''.

"Турция и Тунис остаются одними из немногих направлений массового туризма, но на сегодняшний день безопасность и в Турции, и в Тунисе оставляют, мягко говоря, желать лучшего", – заявил член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов.

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Одновременно с этим сенатор предлагает замену этих направлений на внутреннем рынке. К примеру, начать развивать туристическую инфраструктуру в Крыму и на Кавказе.

Как уже сообщало ИА ''Амител'', депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов выступили с официальным обращением к Владимиру Путину запретить полеты в Турцию и Тунис. Народные избранники опасаются действий террористов – в этих странах есть сторонники запрещенной в России террористической группировки ''Исламское государство''.

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