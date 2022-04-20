«Zащитникам Отечества»: в Барнауле подвели итоги конкурса детских рисунков

Творческий конкурс инициировал в конце марта городской комитет по образованию при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». Организаторы рассчитывают таким образом поддержать военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Итоги конкурса подвели 20 апреля в Центре детского творчества в посёлке Южном.

«Барнаульское местное отделение партии „Единая Россия“ стало одним из инициаторов конкурса рисунков. Мы считаем, что сегодня крайне важно сформировать у детей активную гражданскую позицию, объяснить им суть происходящих событий и, конечно, поддержать наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Данный конкурс вызвал большой интерес среди детей, и хочу отметить, что к участию были приглашены все желающие, а не только дети со специальной подготовкой», — отметила Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы.

Также она рассказала, что с удовольствием ознакомилась с работами самых маленьких участников: в этой категории особо порадовало то, что, несмотря на военную тематику композиций, в каждой работе есть стремление к миру. Она отметила, что работы школьников имеют более взрослый подход, разные жанры и техники исполнения.

«Конкурс наглядно продемонстрировал, что у нашей страны есть те маленькие патриоты, в чьих руках будущее России», — подытожила Галина Буевич.

На рассмотрение жюри поступило более двух тысяч рисунков патриотической тематики (2002 работы) от барнаульских школьников и воспитанников детских садов. Каждый ребёнок мог прислать на конкурс «Zащитникам Отечества» только одну работу. Для объективной оценки конкурсанты соревновались в трёх возрастных категориях: с 4 до 8 лет, с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет.

В жюри отметили, что рисунки выполнены в самых разных техниках — гуашью, акварелью, цветными карандашами и восковыми мелками, на ватмане, картоне или холсте. Кто-то из детей работал в плакатной тематике — изображал голубя мира, солнце, голубое небо. На конкурс поступило очень много работ с сюжетными линиями — с солдатами-защитниками, с военной техникой, с освобождёнными городами.

«Отдельно хочу отметить роль педагогов. Ведь именно учителя взяли на себя огромный блок патриотического воспитания детей. Они проводят тематические уроки, посвящённые специальной военной операции, причём делают это на высоком уровне. Для многих классных руководителей конкурс рисунков „Zащитникам Отечества“ также стал элементом патриотической работы. Педагоги смогли организовать ребят на участие в нём. Это видно по количеству рисунков, поступивших от учеников целых классов. В качестве примера могу назвать школы № 106, 107, 137», — отметила Марина Понкрашева, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы, депутат «Единой России».

В конкурсе рисунков «Zащитникам Отечества» участвовали школьники из 69 детских садов и 55 школ Барнаула. Отдельно отличилась школа № 106, её ученики отправили на конкурс 91 рисунок. Из 107-й школы прислали 58 работ, из 137-й — 43. Самыми активными среди детских садов стали № 231 (65 работ), № 239 (57 работ), № 225 (30 работ). Организаторы конкурса заверили, что отдельно отметят самых активных педагогов и воспитателей.