Гумпомощь и новый раунд переговоров. Что произошло за восьмой день спецоперации на Украине?

На территории Украины уже восьмой день продолжается специальная операция, которую проводят Вооружённые силы РФ. Минобороны России обвинило соседнее государство в гуманитарной катастрофе, которая складывается на её территории.

Кроме того, стороны встретились в Белоруссии на втором раунде переговоров, где обсуждают условия прекращения огня. А крупные мировые компании между тем объявляют о закрытии бизнеса в России.

Главное, что произошло на Украине и в России за восьмой день спецоперации — в материале amic.ru.

Ход спецоперации

По последним данным Минобороны РФ, за время операции российские войска уничтожили 1612 военных объектов Украины. Среди них 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационные станции.

Кроме того, российские военные уничтожили 49 самолётов на земле и 13 в небе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и миномётов, 405 единиц военной спецтехники, а также 53 беспилотника.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил об успехах войск донбасских республик.

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра», — сообщил Конашенков.

Войска ДНР при этом сузили кольцо окружения вокруг Мариуполя, взяв под контроль Виноградное, Сартану и Водяное. Российские войска, в свою очередь, взяли Чистополье, Новополтавку и Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Сообщается также, что наши военные освободили от нацбатальонов Балаклею.

В Минобороны подчёркивают, что ВС РФ принимает все меры по обеспечению безопасности мирных украинцев.

Сколько военных погибло в ходе спецоперации?

По данным, озвученным в Минобороны 2 марта, погибло 498 российских военных. Ещё 1597 человек ранено. В ведомстве отметили, что солдаты проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач.

Потери украинской стороны, по сообщению Минобороны РФ, составили более 2 870 человек. Ещё около 3 700 солдат получили ранения.

Гуманитарная катастрофа

В Минобороны также сообщили, что на территории Украины царит гуманитарная катастрофа, причём по вине местных властей и военных. Самая тяжёлая ситуация в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах, отмечает ведомство.

Сообщается, что российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи из Белгородской области, чтобы помочь жителям соседней страны. Украинцам привезли крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, воду. Кроме того, в Минобороны РФ создали штаб по гуманитарному реагированию, чтобы не допустить катастрофы на подконтрольных российским военным территориях.

Уход компаний

3 марта в России не открылись магазины одежды H&M. Шведская компания объявила, что приостанавливает свою деятельность в РФ. Позднее стало известно, что поставки прекратили онлайн-бутики ASOS, YOOX и Farfetch. Кроме того, о закрытии сообщил испанский ретейлер одежды Mango.

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Экономика IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии

Также о приостановке деятельности в России 3 марта объявил шведский мебельный гигант IKEA. Уже завтра, 4 марта, магазины компании не будут работать на территории страны. Сразу после этой новости жители больших городов столпились в очереди, чтобы закупиться накануне закрытия.

С аналогичными заявлениями касательно работы в России выступили LEGO, Škoda и Volkswagen.

Также стало известно, что Гран-при «Формулы-1» точно не пройдёт в России — организация расторгла договор.

Продолжение переговоров

Вечером 3 марта начался второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходит в Беловежской пуще на территории Белоруссии. Ожидалось, что переговоры начнутся ещё 2 марта, но украинская сторона прибыла позже из-за проблем с логистикой.

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Политика Начались новые переговоры России и Украины

По заявлениям сторон, в ходе встречи будут обсуждать три ключевых вопроса: условия прекращения огня, открытие гуманитарных коридоров и политическое урегулирование конфликта.

Встреча ещё продолжается. О её итогах amic.ru сообщит позднее.

Российская военная спецоперация на территории Украины продолжается. Подробную хронологию событий вы можете прочитать в нашем онлайне.