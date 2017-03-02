Здоровья и всего самого доброго: Путин поздравил Горбачева с 86-летием
По словам президента, знания и опыт бывшего лидера СССР до сих пор очень востребованы
Фото: vesmirbooks.ru
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Михаила Горбачева, которому 2 марта исполнилось 86 лет.
"Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с днём рождения. На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Путин подчеркнул, что знания и опыт Горбачева "в полной мере востребованы".
"Желаю Вам здоровья и всего самого доброго", – резюмировал действующий глава государства.