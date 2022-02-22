Зеленский допустил полный разрыв дипотношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит идею разорвать дипломатические отношения с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава государства на встрече с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский добавил, что признанием ДНР и ЛНР Россия создаёт правовую основу для дальнейшей агрессии против Украины, и подчеркнул, что санкции против России “должны предусматривать полную остановку “Северного потока — 2”.

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Политика ДНР и ЛНР признают в границах Луганской и Донецкой областей

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а также подписал соответствующие указы в присутствии глав республик.