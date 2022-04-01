Зеленский лишил звания двух генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного видеообращения сообщил, что лишил звания двух генералов Службы безопасности Украины: бывшего начальника Главного управления собственной безопасности Андрея Наумова и бывшего начальника управления в Херсонской области Сергея Криворучко. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня принято ещё одно решение. Относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками, но постепенно все они будут наказаны», — прокомментировал ситуацию Зеленский, отметив, что Наумов и Криворучко «нарушили присягу и предали родину».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной спецоперации на Украине, которую Россия развернула 24 февраля, в целом выполнены.