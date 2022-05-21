Зеленский назвал численность украинской армии

В боевых действиях на стороне Украины сражаются 700 тысяч человек, заявил президент Владимир Зеленский. Сейчас, по его словам, стране нужна армия, численность которой превышает прежние 250-260 тысяч человек, пишет РБК.

Он также добавил, что победы в конфликте можно добиться только в бою.

«Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии», — цитирует его РБК.

Отметим, что российская сторона не раскрывала численность группировки войск, задействованных в спецоперации на Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении завода «Азовсталь» в Мариуполе.