Зеленский назвал численность украинской армии
Президент Украины рассказал, что победа в конфликте «будет очень кровавая»
21 мая 2022, 18:59, Никита Черников
В боевых действиях на стороне Украины сражаются 700 тысяч человек, заявил президент Владимир Зеленский. Сейчас, по его словам, стране нужна армия, численность которой превышает прежние 250-260 тысяч человек, пишет РБК.
Он также добавил, что победы в конфликте можно добиться только в бою.
«Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии», — цитирует его РБК.
Отметим, что российская сторона не раскрывала численность группировки войск, задействованных в спецоперации на Украине.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении завода «Азовсталь» в Мариуполе.
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