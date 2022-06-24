Зеленский назвал историческим моментом получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз — уникальный и исторический момент.

По его мнению, такое решение существенно поспособствует усилению Европы.

«Вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашей страны. Однако это решение, я считаю, не только для Украины, это наибольший шаг к усилению Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях», — цитирует его ТАСС.

Ранее Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС. Евросовет также решил признать европейскую перспективу Грузии и предоставит статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты.