Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций зарубежных СМИ о том, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой, выставил условия для начала переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — заявил Зеленский.

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Политика В МИД РФ заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва открыта к контактам с Киевом, но Украина сама себе законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.

Так, сейчас на Украине действует указ Зеленского от 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным невозможно.