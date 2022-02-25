Зеленский объявил о смерти 137 украинских военных
Ещё 316 человек получили ранения
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что за последние сутки на территории страны погибли 137 украинских военных. Ещё 316 солдат получили ранения.
Зеленский также подтвердил утрату контроля Киева над островом Змеиный в Чёрном море. По его словам, все украинские военные, которые находились на острове, погибли.
Президент Украины подчеркнул, что не покидал Киев и вместе с другими представителями власти остаётся в правительственном квартале Киева. Его семья также останется в стране.
“Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. <...> Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы в центральной власти. <…> Моя семья тоже на Украине, мои дети тоже на Украине. Моя семья — не предатели, а граждане Украины, но где они находятся, я сказать не могу”, — заключил он.