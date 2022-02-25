Зеленский объявил о смерти 137 украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что за последние сутки на территории страны погибли 137 украинских военных. Ещё 316 солдат получили ранения.

Зеленский также подтвердил утрату контроля Киева над островом Змеиный в Чёрном море. По его словам, все украинские военные, которые находились на острове, погибли.

Президент Украины подчеркнул, что не покидал Киев и вместе с другими представителями власти остаётся в правительственном квартале Киева. Его семья также останется в стране.