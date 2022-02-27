Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии

Владимир Зеленский, несмотря на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о прибытии делегации РФ в Гомель, заявил, что площадкой для переговоров с РФ могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, но не Минск. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

“Сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это всё мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну”, — заявил Зеленский.

Как ранее заявил Песков, делегация из Москвы уже в Гомеле. В делегацию РФ на переговоры с украинцами вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента. Как заявил Песков, Россия ждёт украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.