Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады.

26 февраля Зеленский заявил, что настала пора окончательно решить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Также он рассказал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.