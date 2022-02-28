Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз
26 февраля он заявил, что настало время окончательно решить вопрос с вхождением Украины в ЕС
28 февраля 2022, 19:17
Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады.
26 февраля Зеленский заявил, что настала пора окончательно решить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Также он рассказал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов.
Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
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