Зеленский попал в аварию в Киеве

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, с автомобилем президента и сопровождающими его машинами столкнулся водитель легковушки. Сам политик не пострадал, а вот виновника аварии госпитализировали.

«Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьёзных повреждений не выявлено», — цитирует Никифирова РИА Новости.

Другие подробности ДТП пока неизвестны, все обстоятельства выясняют правоохранители.