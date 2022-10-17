Зеленский попросил украинцев не пользоваться электричеством по вечерам

Президент Владимир Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества с 17 до 23 часов, сообщает Lenta.ru.

В октябре российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как отметил глава государства, в минувшую субботу в целом по стране население ограничило своё потребление электричества в среднем на 10%, в Черниговской области — на 20%, а в Киеве и области — на 7%.

«Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества», — попросил Зеленский.

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