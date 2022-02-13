Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации. Как сообщает РИА Новости, президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям... Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — приводит слова Зеленского сайт его офиса.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнёрами.

«Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. <...> Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом», — добавили в офисе.