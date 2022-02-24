Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина
Глава Украины призвал закрыть воздушное пространство над Украиной
24 февраля 2022, 10:25
Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав государств ввести санкции против российского лидера Владимира Путина. В своём новом обращении, которое было опубликовано в Telegram-канале, он заявил, что уже попросил лидеров мировых держав задействовать все возможные меры.
“Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Шарлем-Мишелем, Дудой, Науседой... Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную помощь, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной”, — заявил Зеленский.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по “денацификации и демилитаризации Украины”.
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