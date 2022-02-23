Зеленский призвал резервистов в украинскую армию

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. При этом он не считает необходимым вводить в стране всеобщую мобилизацию. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировал телеканал “Рада”.

Зеленский отметил, что стране нужно оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. При этом президент Украины подчеркнул, что речь идёт только о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв.

Также Зеленский объявил, что в ближайшее время в стране пройдут учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

“Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику, зарабатывать для финансирования нашей армии”, — подчеркнул политик.

Ранее в Донецке и Луганске прозвучали взрывы. В столице ДНР неизвестный бросил самодельное взрывчатое устройство в здание телецентра, а в столице ЛНР взрыв произошёл возле троллейбусного депо.