Зеленский раскрыл потери украинской армии за время спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил о гибели от 2,5 до 3 тысяч военных ВСУ.

Также он сообщил о 10 тысячах раненых. «Сложно сказать сколько из них выживут», — цитирует его «Ъ».

До этого Зеленский называл потери Украины 12 марта — тогда сообщалось о 1300 погибших украинских военнослужащих.

По последним данным Минобороны РФ, которые были опубликованы 25 марта, во время военных действий на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения.

Потери украинских войск в ведомстве тогда оценили в порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.

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