Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными, ситуация на востоке страны очень тяжёлая, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax, передаёт ТАСС.

Тем не менее солдаты в восточной части страны «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление», подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что Украина не собирается уступать свои территории, но связанные с ними сложности могут обсуждаться.

Отметим, что власти РФ не раскрывают потери личного состава в спецоперации на Украине с конца марта. Тогда сообщалось, что в ходе военных действий погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения.