Зеленский согласился провести переговоры о мире с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение Владимира Путина и готов провести переговоры о мире и прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

Также Никифоров рассказал, что в эти часы идут консультации о времени и месте переговоров.