Зеленский согласился провести переговоры о мире с Путиным
Время и место переговоров пока согласовываются
26 февраля 2022, 06:03
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение Владимира Путина и готов провести переговоры о мире и прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.
Также Никифоров рассказал, что в эти часы идут консультации о времени и месте переговоров.
“Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остаётся готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь”, — заявил Никифоров.
Комментарии
Новости партнеров