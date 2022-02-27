Зеленский создал на Украине Интернациональный легион

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам других стран с призывом приехать на Украину и поучаствовать в боевых действиях против России. Для этого он создал Интернациональный легион, сообщается на сайте офиса президента Украины.

Руководство Украины предложило иностранцам приехать и “пополнить ряды Сил территориальной обороны”. Из них будет сформировано новое военное образование.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.