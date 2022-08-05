Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке 8 млрд евро помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке 8 миллиардов евро помощи Украине, сообщает РБК.

«Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — заявил украинский лидер.

Он не уточнил, какая именно страна ЕС тормозит процесс, но выразил надежду, что это «всё-таки ошибка, которую исправят».

Ранее Зеленский заявил, что хочет напрямую обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. И добавил, что Пекин может оказать серьёзное давление на Россию.