Зеленский внес в Раду закон о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава государства подчеркнул, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить её суверенитет.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина приняла решение о полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Кроме того, власти снимают санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать страну.