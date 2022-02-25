Зеленский ввел всеобщую мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что призыв будет проведён в течение 90 дней. Мобилизация проводится на территории всех областей Украины, в том числе в Луганской и Донецкой.

Напомним, ранее Зеленский после переговоров с европейскими лидерами объявил о создании “антипутинской коалиции”. В частности, президент провёл переговоры по оказанию Украине военной помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо этого, Зеленский обсудил с ними санкции в отношении России.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.