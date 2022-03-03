Зеленский заявил, что на Украину едут 16 тыс. иностранных добровольцев

Владимир Зеленский заявил, что Украина встречает иностранных добровольцев. Сейчас в страну едут первые 16 тыс. из них, сообщает ТАСС.

Также сообщалось, что ЕС выделит по меньшей мере 500 млн евро из своего бюджета на гуманитарную помощь Украине, а в будущем даст ещё больше. В Румынии будет создан гуманитарный хаб для Украины.

Ранее в МИД РФ не исключили возможности столкновений с НАТО из-за поставок оружия на Украину. «Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Всё в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов», — заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.