Зеленский заявил, что на Украину едут 16 тыс. иностранных добровольцев
Это только первые из иностранных добровольцев, отправившихся на Украину
3 марта 2022, 14:20
Владимир Зеленский заявил, что Украина встречает иностранных добровольцев. Сейчас в страну едут первые 16 тыс. из них, сообщает ТАСС.
Также сообщалось, что ЕС выделит по меньшей мере 500 млн евро из своего бюджета на гуманитарную помощь Украине, а в будущем даст ещё больше. В Румынии будет создан гуманитарный хаб для Украины.
Ранее в МИД РФ не исключили возможности столкновений с НАТО из-за поставок оружия на Украину. «Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Всё в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов», — заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
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