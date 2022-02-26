Зеленский заявил, что Украину пора принять в Евросоюз
Также Зеленский рассказал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь
26 февраля 2022, 12:10
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что настала пора окончательно решить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.
“Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь”, — написал Зеленский.
В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что Зеленский готов провести переговоры о мире и прекращении огня с Владимиром Путиным.
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