Зеленский заявил, что Украину пора принять в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что настала пора окончательно решить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.

“Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь”, — написал Зеленский.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов провести переговоры о мире и прекращении огня с Владимиром Путиным.