Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время общения с журналистами телеканала CNN.

Напомним, 28 февраля состоялись первые переговоры между Россией и Украиной с начала спецоперации РФ. Тогда встреча делегаций продлилась несколько часов, после чего представители разъехались по столицам для консультаций.

Ожидается, что второй раунд переговоров начнётся 2 марта.