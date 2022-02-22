Зеленский заявил о нарушении суверенитета Украины после признания независимости Донбасса

Во вторник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к жителям страны после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Он заявил, что Украина останется в признанных международным сообществом границах, которые не изменятся от заявлений и действий России.

Зеленский сказал, что Киев расценивает признание Россией независимости Донбасса как «нарушение суверенитета и территориальной целостности государства». Также украинский президент считает, что решение может означать односторонний выход России из Минских договорённостей и игнорирование решений в рамках нормандского формата.

«Я инициировал проведение Совета безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. Также я инициировал экстренное заседание саммита «нормандской четвёрки», — сказал Зеленский в видеообращении к нации.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости республик, а также подписал указы о признании ЛНР и ДНР в присутствии глав республик.