Зеленский заявил о полном разрыве дипотношений с Россией

Украина приняла решение о полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил президент Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Также президент отметил, что снимает санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать страну.

Напомним, запрос о разрыве дипотношений президент получил ещё 22 февраля на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции в Донбассе.

В Минобороны РФ заявили, что действия войск не угрожает мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве отметили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.