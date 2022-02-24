Зеленский заявил о создании "антипутинской" коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с европейскими лидерами объявил о создании “антипутинской коалиции”. Об этом он написал в Twitter.

В частности, президент провёл переговоры по оказанию Украине военной помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо этого, Зеленский обсудил с ними санкции в отношении России.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.