Зеленский заявил о том, что переговоры с Россией пока не дали нужного Киеву результата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока не дали результата, который нужен Киеву. Об этом он рассказал во время очередного видеообращения.

“Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить”, — сказал Зеленский.

Напомним, российская и украинская делегации провели первый раунд переговоров 28 февраля на территории Белоруссии. Представитель Украины Михаил Подоляк по их итогам отметил, что сторонам удалось наметить вопросы, по которым возможно достижение согласия.

Владимир Мединский, который представлял Россию, заявил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время на белорусско-польской границе.