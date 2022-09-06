«Железная леди» 3.0. Получится ли у Элизабет Трасс железной рукой навести порядок в Британии?

На смену эксцентричному британскому премьеру Борису Джонсону приходит дама — Элизабет Трасс, известная не менее эксцентричными, на грани скандала, заявлениями. Ранее она отметилась дипломатическими проколами на посту главы МИД, жёсткими антироссийскими высказываниями и поддержкой санкционных мер.

Чтобы удержаться на посту премьера довольно продолжительное время (о завоевании широкой популярности в нынешней ситуации говорить пока не приходится), новому главе кабмина Великобритании потребуется проводить осмысленную экономическую политику, а также попытаться консолидировать вокруг себя не только значительную часть элиты своей страны, но и собственных однопартийцев. Со всем этим у Трасс могут возникнуть очевидные проблемы.

Кто такая Лиз Трасс, с чем ей предстоит столкнуться на посту главы правительства и получится ли у неё решить целый ряд острейших экономических и политических задач — попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Команда Джонсона выдавила соперника Трасс

Уже само избрание Трасс премьер-министром продемонстрировало глубочайший кризис в британской элите, в том числе среди членов правящей Консервативной партии. В ходе голосования за нового лидера консерваторы продемонстрировали отсутствие единства в своих пристрастиях — министр иностранных дел получила 81 326 голосов, а её соперник Риши Сунак — 60 399. Несмотря на довольно весомое преимущество, распределение голосов свидетельствует, что в партии имеются две крупные соперничающие группировки. К тому же предложения войти в состав нового кабинета министров проигравшему сделано не было.

Более того, ряд министров (в частности, глава МВД Прити Пател, министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Надин Доррис) уже заявили, что не станут работать в новом правительстве.

Масла в огонь подлили и материалы СМИ, которые сообщали, как ушедший председатель правительства Борис Джонсон делал всё, чтобы его преемником не стал Сунак — между прочим, член его кабинета. Как писала ещё в июле газета The Times со ссылкой на собственный высокопоставленный источник, «вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши». «Это личное. Это ярость. Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев», — сообщил источник, имея в виду слитую в прессу информацию о «ковидных вечеринках» Джонсона и скандальном поведении замглавы МИД, ставшие поводом для его отставки.

Налицо серьёзный кадровый кризис в британской элите, которой всё сложнее находить персонажей для занятия ответственных руководящих постов. И, похоже, подобной точки зрения придерживается значительная часть британского общества. По результатам социологического исследования компании YouGov только 4% жителей Королевства «очень довольны» новым премьером, «относительно довольны» — 18%, «относительно разочарованы» — 17%, «очень разочарованы» — 33%.

Радикальный республиканец в молодости, убеждённый монархист — в зрелости

Собирающаяся примерить лавры Маргарет Тэтчер (а пресса довольно часто указывает на подражание «железной леди» со стороны новой премьерши) Лиз Трасс родилась в 1975 году в Оксфорде, уже с ранних лет демонстрировала стремление к лидерству и не терпела конкуренции.

Между прочим, начало её политической карьеры было связано вовсе не с тори. В Мертон-колледже Оксфордского университета она возглавляла отделение Либерально-демократической партии. Более того, в ту пору она придерживалась радикальных республиканских взглядов и даже произносила антимонархические речи. Интересно, вспомнит ли она об этом, получая благословение на премьерство от Её Величества?

В ряды Консервативной партии Трасс вступила в 1996 году. В 2001-м участвовала в выборах в Палату общин, но потерпела неудачу, спустя четыре года она повторила попытку в другом избирательном округе, но с тем же результатом. Повезло ей только на выборах 6 мая 2010 года, когда её избрали в парламент от округа в Юго-Западном Норфолке. В сентябре 2012 года, после очередной перетряски в правительстве, Лиз Трасс стала парламентским помощником главы министерства образования.

Далее её карьера пошла в гору. В 2014-м премьер, которым в то время был Дэвид Кэмерон, назначил Трасс министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. После выборов в мае 2015-го она сохранила этот пост.

В июле 2016-го она получила назначение на должность главы минюста и лорд-канцлера в правительстве Терезы Мэй, которой тоже прочили лавры «железной леди», но безуспешно. В апреле 2017-го в Британии разразился скандал, когда члены правительства потребовали освободить Трасс от должности лорд-канцлера из-за грубых ошибок в работе. Впрочем, в июне 2017-го Трасс получила назначение главным секретарём Казначейства в новом составе правительства Мэй.

В июле 2019 года ставший премьером Борис Джонсон поручил Трасс руководить министерством внешней торговли и Торговым советом Королевства, а в сентябре того же года — ещё и министерством по делам женщин и равенства.

Наконец, 15 сентября 2021-го она стала главой внешнеполитического ведомства Великобритании — именно с этого кресла она и «дотянулась» до поста премьер-министра.

Лавры Тэтчер не дают покоя

Надо сказать, за три с небольшим года премьерства Джонсона Элизабет Трасс проявила себя как его преданный сторонник. В апреле 2021-го она отчаянно защищала босса, когда бывший помощник Каммингс обвинил его в привлечении частных спонсоров для ремонта резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Другой скандал разразился во время приезда Трасс в Россию 10 февраля 2022 года, когда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, разъясняя ей право Москвы перемещать войска в своей стране, спросил: «Вы же признаёте суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями?» На что британский министр уверенно ответила, что её Королевство никогда такового не признавало. Возникла некоторая заминка, Трасс восполнила пробел в географических познаниях. Но это дало повод Лаврову охарактеризовать переговоры как «диалог слепого с глухим».

Большой резонанс в стране вызвало её заявление в августе о готовности применить ядерное оружие. В ходе выступления в Бирмингеме она заявила, что использование ядерного оружия — это важная обязанность премьер-министра. «Я готова сделать это», — заявила она.

Пресса неоднократно указывала, что Лиз Трасс стремится подражать «железной леди», ради чего даже изменила тембр голоса. Издание Daily Mail отмечало, что «тон голоса Трасс стал более глубоким, а темп речи — более размеренным; так она старается подражать своей героине — Маргарет Тэтчер».

В ходе поездки в Эстонию в декабре 2021-го Трасс прокатилась на танке. Издание The Times напомнило, что аналогичный шаг предприняла Тэтчер во время визита в ФРГ в 1986 году.

Что касается личной жизни, то в 2000 году Трасс вышла замуж за финансового директора Хью О`Лири. Она воспитывает двух дочерей — Фрэнсис (родилась в 2006-м) и Либерти (родилась в 2008-м). Правда, в 2005-м в семье случился скандал из-за связи Лиз со своим политическим наставником, депутатом Майклом Филдом, продолжавшейся полтора года. Это привело к распаду брака. Обманутый муж даже сомневался, что отцом Фрэнсис является он, но жена каким-то образом развеяла его сомнения.

Если же говорить о политике нового главы кабмина Британии, то Трасс уже обещала увеличение помощи Украине, вести борьбу с высокими ценами на электричество, а также принять жёсткие решения по восстановлению экономики. Она также сообщила, что Китай может получить статус «критической угрозы» для Королевства, как ранее его присвоили России.

В общем, скучать британцам в любом случае не придётся. Тем более что читатели британской газеты Daily Mail в комментариях к публикациям тоже уверены в этом. «Да начнётся игра, это будет так весело... Экономика рушится, и я хочу посмотреть, как ей удастся контролировать инфляцию...» — написал читатель под ником rajkashyap. В общем, спокойной жизни от премьерства Элизабет Трасс не ожидает, похоже, никто.