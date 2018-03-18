Жерар Депардье выбрал своего президента России в Париже

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Знаменитый французский актер Жерар Депардье, который имеет российское гражданство, проголосовал в воскресенье на выборах главы России на избирательном участке в посольстве в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что актер посетил избирательный участок около 10:20 в кожаной куртке и солнцезащитных очках, несмотря на то, что в Париже стоит непогода и облачно.

В ответ на вопрос, с какими чувствами он голосовал, Депардье заявил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны.