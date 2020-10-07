Жириновский предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Владимиру Путину снизить возрастной порог для участия в выборах до 16 лет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая. Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может", – сказал парламентарий во время онлайн-встречи с лидерами думских фракций.

Напомним, летом 2020 года Жириновский выступил с предложением отменить ЕГЭ для выпускников. Тогда политик обратил внимание на текущий опыт, когда в связи с коронавирусом освободили от сдачи экзамена тех учащихся, которые не планировали поступать в вузы. Депутат предложил продлить эту практику и на следующие годы, а в дальнейшем и вовсе избавиться от ЕГЭ.