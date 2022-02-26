Жириновского подключили к ИВЛ. Или нет? Что известно о здоровье политика?

Вечером 26 февраля Mash сообщил, что Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако в пресс-службе ЛДПР эту информацию опровергли, сообщает ТАСС.

По информации Mash, медики установили Жириновскому трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения. Для полного перехода на ИВЛ врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Также Telegram-канал пишет, что в последнее время состояние здоровья политика ухудшалось. Его лёгкие переставали работать, из-за чего он с трудом мог говорить и дышать.

В ЛДПР считают по-другому.

“Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности”, — сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, 9 февраля Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Москве. Отметим, что пресс-служба ЛДПР опровергала эту информацию, однако позже она подтвердилась. Некоторые источники писали о поражении 50-75% лёгких, однако в Минздраве состояние политика оценили как стабильное.

“Коммерсантъ” сообщал, что Жириновский мог две недели скрывать от однопартийцев факт заражения, уйдя на дистанционную работу. О том, что Жириновский болеет, знал только узкий круг людей, среди которых его охранники и приближённые лица. В ЛДПР заявляли, что Жириновский вскоре вернётся к работе.