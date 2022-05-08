Жители Алтайского края собрали очередную партию посылок на Украину для алтайских военнослужащих

Очередная фура с посылками для алтайских военнослужащих, участвующих в спецоперации, 6 мая отправилась на границу с Украиной.

Акция «Пасхальный привет» в поддержку военнослужащих была организована женсоветом войсковой части Алейска, её поддержали жители из самых разных районов и городов Алтайского края.

Как рассказали организаторы, посылки солдатам везли из Чарышского, Родинского, Усть-Калманского и других районов края. Как и в прошлый раз, к ней присоединились предприниматели, общественники и региональное отделение «Единой России».

«Нашим военнослужащим очень важна поддержка из дома. Особенно в преддверии Дня Победы землякам хотелось как-то порадовать их, уверен, что посылки из дома придадут сил и поднимут дух. Это уже вторая отправка груза, региональное отделение партии вновь помогло организовать доставку посылок до границы. Наши депутаты, сторонники вместе с волонтёрами готовы продолжать участвовать в сборе необходимых продуктов и вещей и дальше, и при необходимости снова окажем помощь в доставке таких ценных грузов», — отметил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Алтайского краевого Заксобрания Денис Голобородько.

В коробках — продукты, сладости, предметы первой необходимости, канцелярия. Фура с грузом в несколько тонн направилась в приграничные субъекты, откуда посылки распределят по местам дислокации военнослужащих из Алейска.

Напомним, региональное отделение «Единой России» в марте уже принимало участие в отправке груза для алтайских солдат, а в феврале 2022 года организовало сбор средств в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также вместе с Алтайским отделением Российского детского фонда сбор гуманитарной помощи для жителей республик.