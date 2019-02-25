Жители Молдавии проголосовали за сокращение числа депутатов

По результатам референдума в Республике Молдова, который прошел одновременно с парламентскими выборами, большинство жителей республики проголосовали за сокращение числа депутатов и возможность их отзыва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК республики.

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Большинство участников референдума высказались за сокращение депутатов со 101 до 61 и за возможность отзывать депутатов, которые не исполняют свои обязанности.

Всего в опросе приняли участие 39% от общего числа избирателей. "Согласно предварительным данным, референдум признан состоявшимся, так как в нем приняло участие более одной трети избирателей", – сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Алина Руссу.

Предварительный подсчет голосов на референдуме показал, что на первый вопрос "за" ответило 730 тысяч избирателей, "против" – 260 тысяч. На второй вопрос – возможность отзыва – "за" ответило более 790 тысяч избирателей, "против" – более 200 тысяч.