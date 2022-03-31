Жителям Алтайского края продлили срок для оформления земли под самовольными постройками

Депутаты АКЗС на мартовской сессии в двух чтениях поддержали законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду» о продлении срока на бесплатное получение земли под самовольными постройками. Речь идёт о недвижимости, которая была введена в действие до вступления в силу Земельного кодекса. Законопроект принят в двух чтениях и имеет обратную силу, то есть его действие распространяется с 1 марта 2022 года, уточняют в пресс-службе партии.

Как отметил в своём выступлении руководитель фракции СРЗП Александр Молотов, документ направлен на восстановление социальной справедливости и исправление правового пробела, который возник с 1 марта 2022 года:

«Дело в том, что в редакции закона „О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность“, которая действовала до 1 марта, предусматривалась возможность граждан получить однократно бесплатный земельный участок в собственность. В случае если граждане имеют в фактическом пользовании участок с расположенным на нём самовольно созданным жилым домом, возведённым до введения в действие Земельного кодекса, то есть до 2001 года, права на который не были оформлены в надлежащем порядке», — уточнил Молотов.

При этом должен выполняться ряд условий:

— участок может быть предоставлен под возведённую постройку в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства;

— предоставление участка для сохранения постройки не нарушает охраняемых законом прав и интересов других лиц;

— сохранение постройки не создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

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Лидер эсеров в краевом Заксобрании напомнил, что законопроект особенно актуален для таких барнаульских посёлков, как Восточный, Кожзавод, Нахаловка, а также Зелёного клина в Бийске, где люди проживают в самовольных домах. Причём построены они были десятки лет назад.

«Но после введения в действие Градостроительного и Земельного кодексов у них возникли определённые сложности с узаконением этих построек и, самое главное, с невозможностью получения земельного участка под ним. Депутатами этот вопрос был решён достаточно давно. Более того, мы эту норму неоднократно продлевали, потому что на то была определённая востребованность у граждан. В последний раз — в 2020 году, но срок её действия закончился 1 марта 2022 года», — напомнил Молотов.

При этом аналогичная федеральная норма вступит в силу только с 1 сентября 2022 года. В результате получился «временной лаг» — с марта по сентябрь, когда жители, которые уже начали процедуру узаконения, не могут её довести до конца. А это приводит к определённым затратам, потому что документы имеют временные границы. «Граждане обратились к нам с просьбой продлить действие краевой нормы до вступления в силу федеральной», — объяснил Александр Молотов.