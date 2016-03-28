Журналист Отар Кушанашвили назвал украинские власти "тупицами"

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Журналист Отар Кушанашвили назвал "тупицами" украинские власти, которые запретили ему въезд на территорию страны, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Тупицы – это же территория эскулапов. Должны эскулапы прийти и лечить депутатов Верховной рады, запрещающих мне въезд туда. Потому что они выступили с ней [инициативой] только ради того, чтобы выступить", – сказал Кушанашвили.

Отмечается, что Служба безопасности Украины запретила журналисту въезд сроком на три года. Причиной для этого послужило высказывание Кушанашвили об атмосфере на Украине в интервью LifeNews. Журналист заявил, что "один взгляд премьер-министра страны говорит о том, что уровень психопатии является очень высоким".

"По глазам его видно, что он не в себе. И исходя из того, что он является одним из руководителей государства, которое ведет эту войну, можно сказать, что с киевской стороной что-то не так... Но если вы меня спрашиваете, за кого я, то, конечно, я за Российскую Федерацию, в которой живу и которую люблю", – процитировал журналиста депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

Найем заявил, что журналист, который претендует работать в СМИ Украины, не имеет права оскорблять премьер-министра этой страны.