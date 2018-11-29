Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии

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ЦИК Грузии опубликовала данные второго тура выборов президента. После подсчета 100% бюллетеней — независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов, а оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%, пишет РИА Новости.

Во время второго тура, который прошел 28 ноября, за Зурабишвили отдали свой голос свыше 1,1 миллиона избирателей, а за Вашадзе — 780 тысяч человек. По предварительной информации, явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели за рубежом.

Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в следующий раз лидера страны будут назначать 300 делегатов.

Зарубишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Свыше 30 лет она работала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год стала главой МИД Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", активно участвующую в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Через пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м Зарубишвили уже баллотировалась в лидеры страны, однако ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства. В августе 2018 года она отказалась от французского гражданства, чтобы участвовать в выборах президента.