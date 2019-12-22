Зюганов предположил, что в России возможны досрочные президентские выборы

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы, сообщает РБК. Об этом он рассказал на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".

Зюганов заявил, что в 2020 году его партия должна провести форум, на котором определится с программой, после чего будет готова идти на выборы.

"Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", – сказал лидер коммунистов.

На конференции также выступили другие политики. Среди них – бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.